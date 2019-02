Vigili e disabili in carrozzina "a caccia" di incivili: 25 multe e 7 auto rimosse

Venticinque multe - 14 per auto in sosta su attraversamenti pedonali e 11 per mezzi parcheggiati in prossimità o corrispondenza degli incroci - e sette auto rimosse. Mattinata di lavoro per la polizia municipale nelle strade del centro di Palermo. I vigili sono stati accompagnati da alcuni disabili, nell'ambito della campagna "Insieme". Caschi bianchi e rappresentanti dell’Asms (Associazione siciliana medullolesi spinali) con autogru a seguito hanno percorso le strade cittadine da piazza Crispi, per via Salvatore Corleo, via Gaetano Daita e via Isidoro La Lumia fino ad arrivare in via Quintino Sella.

"La campagna voluta dal comandante Gabriele Marchese per sensibilizzare la cittadinanza a un maggiore rispetto per le esigenze di mobilità delle fasce deboli - spiegano dal Comando della polizia municipale - ha attirato l'attenzione di molti cittadini, che hanno mostrato interesse per l'iniziativa. Durante la marcia gli agenti hanno mappato le criticità delle infrastrutture che necessitano di interventi per facilitare il passaggio dei disabili in carrozzina e dei passeggini (strisce pedonali che non corrispondono agli scivoli, attraversamenti visibilmente non individuabili, pali istallati al centro del marciapiede che non lasciano abbastanza spazio)". La campagna “Insieme” proseguirà la settimana prossima in un’altra zona della città.