"Assassino torturatore": sfregiato il murale dedicato al generale Dalla Chiesa a Milano

Il murale dedicato alla figura del generale Carlo Alberto dalla Chiesa è stato sfregiato la notte scorsa nel quartiere Ortica, a Milano. "Assassino, torturatore, i compagni non dimenticano", hanno scritto ignoti, usando una vernice rossa e accompagnando la scritta con il simbolo della falce e martello e una data, il 28 marzo 1980. Il riferimento è all'irruzione di via Fracchia, a Genova: durante il conflitto a fuoco che ne seguì morirono quattro brigatisti (Annamaria Ludmann, Lorenzo Beassa, Pietro Panciarelli e Riccardo Dura, considerato il responsabile dell'assassinio del sindacalista Guido Rossa). Secondo la versione ufficiale, i quattro avrebbero iniziato a sparare subito dopo l'irruzione, ferendo a un occhio un maresciallo dei carabinieri, e a quel punto i militari avrebbero risposto al fuoco. Una ricostruzione che però negli anni è stata più volte messa in dubbio.

Immediata è arrivata la condanna del sindaco Giuseppe Sala che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Oggi Milano si è svegliata con l’ennesimo murales imbrattato: questa volta è toccato al volto del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, raffigurato all’Ortica insieme ad altri padri nobili del nostro Paese. Un gesto vigliacco compiuto nella notte, un atto grave che condanniamo perchè non si tratta di semplici murales, ma di testimonianze pubbliche della nostra memoria: sono tracce del passato, anzi orme da seguire, per costruire una città migliore”.

"Ortica rinasce nonostante i vostri ignobili sfregi, sempre", reagisce Pietro Bussolati, segretario metropolitano del Pd e consigliere regionale neo eletto: "Lo dico ai vigliacchi che nella notte hanno deturpato il murale dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quartiere dell'Ortica, con parole indegne. Un gesto vile e antidemocratico che cancelleremo, continuando a tenere viva la memoria di un uomo che ha servito le Istituzioni con dignità e responsabilità".

"Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa ha combattuto i vigliacchi – le Brigate Rosse e la mafia – quindi non ci stupisce che altri vigliacchi abbiano imbrattato il murales a lui dedicato. Sulla scritta si legge che sono stati i 'compagni' che, nottetempo perché hanno paura di prendersi le loro responsabilità, hanno sfregiato la memoria di un grande uomo", è il commento del consigliere regionale di Fdi Riccardo De Corato.

