Scritte ingiuriose sul murales dedicato a Francesca Morvillo, moglie di Falcone

A pochi giorni dall'anniversario della strage di Capaci, arriva un oltraggio alla memoria della moglie di Giovanni Falcone, uccisa con il marito e con gli uomini della scorta in quel tragico 23 maggio del 1992. A Trapani un murales dedicato a Francesca Morvillo è stato imbrattato da ignoti.

Trapani: sfregiato il murales dedicato a Francesca Morvillo, moglie di Falcone

"Qualche vigliacco ha sfregiato il volto della giudice Francesca Morvillo. Uno scherno, un oltraggio alla memoria proprio a pochi giorni dall'anniversario della strage di Capaci", denuncia il giornalista Pino Maniaci sulla sua pagina Facebook, mostrando il murales imbrattato dedicato alla moglie di Giovanni Falcone, realizzato dall'artista Alessandro Gandolfo su richiesta dei cittadini e dell'amministrazione, e che doveva ancora essere ultimato nella piazza che sarà intitolata a Francesca Morvillo, nel quartiere Sant'Alberto, a Trapani.

"Giorno 24 questa piazza sarà intitolata a Francesca che per gli abitanti rappresenta il 'simbolo delle mamme del quartiere'. Siamo certi - prosegue il giornalista - che il murales tornerà più bello di prima, perché l'idiota che lo ha vandalizzato non deve averla vinta. #mafiamerda".

Il murales non era stato ancora concluso e l'autore, Alessandro Gandolfo, aveva aggiunto una frase in dialetto a indicarlo: "Picciotti virite che sto murale è da finire, don't touch please". A cui gli autori del gesto hanno aggiunto un emblematico "ops". Alla presentazione, prevista per giovedì, hanno già aderito l'amministrazione comunale e Alfredo Morvillo, fratello di Francesca e attuale procuratore capo di Trapani.