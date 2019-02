Giorni d'angoscia per la madre di Nadia, 18enne scomparsa nel nulla: "Aiutatemi a trovarla"

Sono ore di apprensione per la famiglia di una ragazza di 18 anni scomparsa da Ficarazzi, piccolo comune alle porte di Palermo. Di Nadia Galifi, questo il nome della ragazza, si sono perse le tracce da alcuni giorni e la madre Mirella teme per la sua incolumità. La 18enne si è allontana da casa una settimana fa.

Qualche giorno dopo si è connessa su Messenger senza però comunicare con i familiari. Non è la prima volta che Nadia scompare nel nulla. "Era già successo 15 giorni fa ma poi è tornata" ha raccontato la madre a PalermoToday. Ora però la 18enne è sparita di nuovo. Che fine ha fatto? La giovane si sarebbe fatta lasciare dal fidanzato alla stazione della metro, racconta ancora la donna, "e da lì è sparita".

Ragazza di 18 anni scomparsa da Ficarazzi, l'appello della madre

"Noi stiamo tra Ficarazzi e Villabate. In passato siamo andati a cercarla anche di notte - spiega ancora - e qualche volta l’abbiamo trovata in giro, nella zona della Vucciria o a Ballarò, ma non so chi frequenta. Non ha amici fissi e molti li trova su Facebook".

Al momento della scomparsa Nadia indossava un paio di jeans e una giacca di colore nero Adidas, ma negli ultimi giorni potrebbe aver trovato modo di cambiarsi. La 18enne, racconta ancora la donna, "è passata da un nostro cugino nella zona di corso Vittorio Emanuele", a Palermo, "perché quando l’ha vista mi ha detto che aveva dei pantaloni di tuta".

"Temo che possa combinare qualche pasticcio"

Nadia è alta circa 1,60, corporatura media, ha i capelli biondi e tre tatuaggi: "Solo uno è visibile, sotto al collo. E’ un cuore con un prolungamento, una linea come quella del tracciato dell’elettrocardiogramma che termina con il nome ‘Alessandro’, il suo fratellino". Secondo la madre, la 18enne soffrirebbe inoltre di un disturbo della personalità, "e quindi temo possa combinare qualche pasticcio".

Nadia Galifi scomparsa nel nulla: "E' stato un allontamento volontario"

"Mi è stato detto che, essendo maggiorenne, non possono cercarla perché si tratta di un allontanamento volontario. Hanno comunque la sua foto e la sua descrizione", racconta ancora la madre che poi conclude: "Non ha addosso né cellulare né documenti. Ho bisogno che mi diate una mano, per ora non posso neanche contare su mio marito che è un marittimo e spesso sta lontano per lungo tempo". Chiunque avesse notizie può contattare le forze dell’ordine ai numeri d’emergenza 112 e 113, la redazione di PalermoToday o la madre al numero di cellulare 327.9168842.