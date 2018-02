A Nadia Toffa la cittadinanza onoraria di Taranto

Il consiglio comunale di Taranto ha approvato all'unaminità la mozione del consigliere Marco Nilo per conferire la cittadinanza onoraria a Nadia Toffa.

La conduttrice della trasmissione Le Iene è tornata da poco in tv dopo aver dichiarato di aver sconfitto un tumore e aveva citato come esempio di coraggio la piccola Gabriella, una bambina di Taranto, che lo scorso anno aveva raccontato a Toffa della sua vita in ospedale e della sua battaglia contro la malattia, come esempio di coraggio: "Se ce la fa uno scricciolo come te, allora ce la posso fare anch'io!".

Il consigliere Nilo aveva raccolto la sollecitazione di centinaia di cittadini, espressa personalmente o con appelli lanciati attraverso i social network. "La stampa nazionale - spiega il consigliere nella mozione - ha dato risalto positivo alla campagna di vendita delle magliette 'Ie jesche pacce pe te' (proposta e realizzata dal gruppo 'Amici del Mini bar'), che come è noto, ha unito i cittadini attorno al nobilissimo scopo della raccolta di fondi per la oncologia pediatrica, cercando di dare una speranza ai piccoli di Taranto e alle loro famiglie. Madrina di tale iniziativa è stata Nadia Toffa, che più volte si è occupata delle problematiche locali soprattutto connesse al problema ambientale dandone risalto in ambito nazionale".