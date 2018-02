Padre, figlio e nipote scomparsi nel nulla: l'angoscia della famiglia

Sono svaniti nel nulla. Padre, figlio e nipote, tutti e tre napoletani, sono scomparsi in Messico. Di loro non si hanno più notizie dallo scorso 31 gennaio. Si tratta di Raffaele Russo, di 60 anni, il figlio Antonio Russo di 25 e un nipote 29enne, Vincenzo Cimmino.

Secondo quanto riporta NapoliToday, i tre si sono trasferiti da qualche anno in Sud America in cerca di fortuna. Sono stati visti, l'ultima volta, a bordo di un'auto ritrovata successivamente. Dei tre napoletani non c'era traccia. Si trovavano a Tecalitlán, un comune situato nello stato di Jalisco, a 50 minuti da Ciudad Guzmán.

I familiari di Raffaele, Antonio e Vincenzo risiedono al quartiere Mercato e si sono già messi in contatto con le autorità, messicane e italiane, per ritrovare i propri cari. Da 17 giorni, però, il telefono non squilla e la paura sta velocemente mutandosi in terrore.

La notizia è stata diffusa dalla tv messicana e sta girando da alcune ore attraverso i social network, con una locandina e un numero di telefono per aiutare nelle ricerche.