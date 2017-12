L’albero di Natale allestito ieri nella galleria Umberto I di Napoli è durato solo poche ore. Neanche il tempo di posizionarlo che l’abete è stato segato e rubato nella notte. Le foto dello scempio (l’ennesimo) sono state postate questa mattina dal consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "L'albero dei Desideri in Galleria Umberto I è stato abbattuto stanotte dalle baby gang" ha scritto su Facebook il consigliere allegando le foto di ciò che restava dell’abete. Doveva essere un'occasione di riscatto e invece "l'albero dei desideri" - così era stato ribattezzato all’inaugurazione, avvenuta solo ieri - non è durato che una manciata di ore.

Galleria Umberto I, trafugato "l’albero di desideri"

Nella notte qualcuno ha segato il fusto con una motosega e si è portato via l’abete insieme a tutte le decorazioni. Al mattino la polizia municipale non ha trovato che poche foglie e il vaso rovesciato al suolo. Oltre che dai Verdi l’installazione dell’albero nella galleria Umberto I era stata fortemente voluta dallo storico bar Gambrinus, che si era offerto di coprire anche i costi di occupazione di suolo pubblico.

Napoli, l’albero rubato e i sospetti sulle baby gang

Il primo biglietto appeso sull’albero era rivolto proprio a evitare possibili episodi di questo genere: "Per favore non vandalizziamo l'albero". Le cose sono andate diversamente, anzi peggio del solito. Già negli anni scorsi, infatti, l’albero allestito dai commercianti era stato vandalizzato da ignoti (in molti però sostengono che dietro i furti ci siano le così dette baby gang). Quest’anno però l’abete non è durato neanche 24 ore.

Napoli, l'inaugurazione dell'abete: "I cittadini aiutino a difenderlo"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(Video di NapoliToday)

"Hanno abbattuto l'albero": il video postato dal consigliere

Albero di Natale rubato, aggiornamenti su NapoliToday