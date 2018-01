Napoli, carabiniere tenta il suicidio in tribunale: è in gravi condizioni

Un maresciallo dei carabinieri di 45 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola alla testa ed è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto questa mattina al 29esimo piano della torre A del palazzo di Giustizia di Napoli, al centro direzionale. L’uomo, residente a Caserta, si sarebbe sparato con la pistola d’ordinanza mentre era in servizio presso il reparto magistratura. Sul posto un'eliambulanza del 118 e i vigili del fuoco.

Napoli, carabiniere tenta suicidio in tribunale

Quella del tentato suicidio è al momento l’ipotesi più probabile anche se, come riferisce NapoliToday, al momento della tragedia non erano presenti testimoni. Sconosciute al momento le ragioni del gesto. Il 45enno è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova tutt'ora in gravi condizioni.

Napoli, l'arrivo dell'elisoccorso in tribunale