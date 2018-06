Sfregio a Napoli, distrutto il monumento in memoria di Pino Daniele

Sfregio alla memoria di Pino Daniele. E' stato distrutto il monumento in polistirolo dedicato al cantante napoletano, che si trovava a Vico Due Porte, a Toledo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

L'atto vandalico è avvenuto proprio alla vigilia del concertone in memoria di Pino Daniele previsto per oggi, giovedì 7 giugno, allo stadio San Paolo. Nel video di Pomeriggio Cinque i residenti hanno espresso tutta la loro amarezza per un gesto immotivato, che comunque non potrà intaccare l'indelebile ricordo dell'artista napoletano