Il Napoli conquista la Coppa Italia, tifosi in estasi: in migliaia in piazza a festeggiare

Una festa liberatoria. Migliaia di tifosi si sono riversati in strada a Napoli dopo la vittoria della Coppia Italia a spese della Juventus. Tanti i classici caroselli di auto e scooter per le strade della città. La festa si è poi spostata nei vicoli e nelle piazze della città partenopea, tra fuochi d’artificio e grida di giubilo per la conquista del trofeo, il primo da quando Rino Gattuso siede in panchina.

Napoli, in migliaia in piazza dopo la conquista della Coppa Italia

Nonostante le disposizioni anti-Covid, Piazza Trieste e Trento è stata invasa da migliaia di tifosi con l'immancabile bagno nella fontana del carciofo. Immagini che sui social stanno facendo già discutere.

Per il Napoli si tratta della sesta Coppa Italia. La vittoria è arrivata ai rigori dopo una gara a reti inviolate. Il rigore decisivo è stato battuto da Milik che ha mandato in visibilio i tifosi partenopei e condannato la squadra di Sarri.

