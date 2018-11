Napoli, fumo invade un padiglione dell'ospedale: pazienti messi in salvo

Il fumo ha invaso il Padiglione I dell'ospedale Cardarelli di Napoli intorno alle 17.15. L'area in questione, precisa la Direzione generale del Cardarelli, non ospita stanze di degenza ma solo servizi di radiologia.

Al momento dei fatti era in corso un esame di risonanza magnetica e alcuni pazienti erano in sala d'attesa ma il personale ha concluso l'esame e, con l'ausilio della vigilanza, evacuato l'edificio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e gestire al meglio l'emergenza. Disagi anche in altri padiglioni dell'ospedale a causa della corrente che è improvvisamente saltata.

Il fumo si è sprigionato da un trasformatore

Dai primi rilievi, fa sapere la Direzione, appare "chiaro che le fiamme sono nate a causa di un corto circuito di uno dei trasformatori necessari al funzionamento delle apparecchiature". l padiglione ospita infatti apparecchiature di risonanza magnetica (Rm 1,5T), tomografo assiale computerizzato (Tac 16slice), un angiografo e la camera iperbarica.