Guardia giurata uccisa a Napoli, fermati tre minorenni: "Volevano la sua pistola"

Da NapoliToday - Tre minorenni sono stati fermati per la morte di Francesco Della Corte, la guardia giurata brutalmente aggredita nella stazione della Linea 1 di Chiaiano lo scorso 3 marzo, e deceduta ieri dopo una lunga agonia. Si tratta di due 16enni e un 17enne.

Volevano rapinargli la pistola, l'hanno colpito con un tavolo di legno alle spalle. Hanno atteso che finisse il proprio giro perlustrativo, poi sono entrati in azione, senza peraltro riuscire a portare via l'arma che il vigilante teneva occultata in una tasca interna della sua divisa.

Le forze dell'ordine sono giunte a loro - tre ragazzini nessuno dei quali frequenta la scuola - attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza. Una volta identificati e raggiunti, i tre ragazzi - tutti incensurati - avrebbero confessato di essere i responsabili del pestaggio.

L'aggressione

L'uomo, 51 anni, stava portando a termine una ispezione di routine, quando fu colpito alla testa con un palo di metallo. Dopo essere stato trovato riverso a terra privo di conoscenza, fu trasportato al Cardarelli in condizioni gravissime e operato per un trauma cranico.

Dopo circa 2 settimane di lotta tra la vita e la morte, Della Corte non ce l'ha fatta.