Napoli, prepara pasti caldi per i senzatetto: il video diventa virale su Facebook

L'ondata di gelo arrivata dalla Siberia ha portato neve e temperature artiche su tutta l'Italia, non risparmiando neanche città del Sud, come Napoli. La nevicata giunta sul capoluogo campano ha creato molti disagi ai cittadini, ma nonostante questo c'è stato chi ha pensato di mettersi a disposizione delle persone meno fortunate.

Uno di questi è Ciro Rossi, salumiere napoletano, che ha preparato dei pasti caldi per i senzatetto. Il video di Ciro che prepara la pasta e patate per darla i bisognosi sparsi per la città è diventato virale su Facebook, raccogliendo decine di commenti e incoraggiamenti per Ciro. Un grande esempio di solidarietà.