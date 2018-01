E' nata Dalila: la mamma Alessia fu estratta incinta dalle macerie del terremoto di Ischia

E' nata Dalila Grazia, figlia di Alessia e Alessandro Toscano, sorella di Pasqualino, Ciro e Mattias, la famiglia ischitana che fu estratta viva dalle macerie del terremoto dello scorso agosto. La madre fu la prima ad essere estratta dai Vigili del Fuoco e trasportata all'ospedale Rizzoli, miracolosamente illesa nonostante la gravidanza al quarto mese.

Dalila Grazia, come racconta NapoliToday, pesa tre chili e seicento grammi e gode di ottima salute. Domani tornerà a casa con i fratellini, Pasqualino, Ciro e Mattias, che si tennero compagnia per l'intera notte commuovendo l'Italia. La famiglia, felicissima, ringrazia tutti coloro che in questi mesi hanno aiutato un nucleo familiare che in quella sera vide distrutta la propria casa.

La storia di Ciro e Mattias

Il vero eroe del terremoto che ha scosso l'isola di Ischia era stato lui, il piccolo Ciro: a soli 11 anni era riuscito a salvare la vita al fratellino Mattias di 7 ed era sopravvissuto per circa 16 ore al buio, sepolto da metri di pietre e calcinacci, prima che i soccorsi riuscissero a liberarlo. "Il mio primo pensiero quando ho rivisto la luce è stato Dio. Allora davvero esiste, ho pensato", aveva raccontato Ciro dopo essere stato estratto vivo dai vigili del fuoco. "Quando ho saputo che il più piccolo dei miei fratelli stava bene mi sono fatto coraggio e ho detto: ce la devo fare", aveva detto il bambino. Rifugiandosi sotto a un letto e tirando a sé il fratello, Ciro ha permesso la loro sopravvivenza. Un materasso li ha protetti e un bastone ha dato la possibilità di segnalare la loro presenza ai soccorritori che erano sulle loro tracce. Per ore, i vigili del fuoco li hanno tenuti svegli, dissetati con dell’acqua e promesso ricompense una volta usciti da quel cunicolo oscuro. E da lì erano usciti e, ora, sono pronti ad accogliere la nuova arrivata in famiglia.