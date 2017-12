Notte di miracoli a Torino: tre donne salvate con tre trapianti

Notte di Natale, notte di miracoli. Come quelli avvenuti alle Molinette di Torino, dove tre donne sono state salvate grazie a tre trapianti. A donare 'nuova vita' alle tre pazienti era stata una donna di 48 anni, deceduta il 24 dicembre per un'emorragia cerebrale all'ospedale Maria Vittoria.

Tutto è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Prima è stato effettuato un trapianto di entrambi i polmoni su un'unica ricevente, una donna di 52 anni, affetta da BPCO (Bronco pneumopatia cronico ostruttiva). Il trapianto durato circa 5 ore, effettuato dall'équipe del professor Mauro Rinaldi, è tecnicamente riuscito ed ora la paziente si trova in terapia intensiva cardiochirurgica.

Poco dopo è stato effettuato un raro trapianto combinato fegato-rene su una donna di 59 anni, affetta da epatopatia policistica. Per quanto riguarda il fegato la prima parte è stata effettuata dall'équipe del professor Mauro Salizzoni, mentre la seconda per il rene ha visto in sala operatoria gli urologi del professor Paolo Gontero ed i chirurghi vascolari del dottor Maurizio Merlo, coadiuvati dai nefrologi del professor Luigi Biancone. Il doppio intervento durato circa 7 ore è tecnicamente riuscito ed ora la paziente si trova in terapia intensiva del dottor Pier Paolo Donadio.

Infine il secondo rene è stato trapiantato il giorno di Natale su una donna di 44 anni, affetta da glomerosclerosi. L'intervento di circa 4 ore, effettuato dalle medesime équipe del rene precedente, è tecnicamente riuscito ed ora la donna si trova in terapia intensiva dei trapianti renali. Le cornee e la cute donate si trovano ora presso le relative banche dei tessuti.

La notizia su TorinoToday