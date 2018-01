Gommone affonda al largo della Libia: almeno 50 migranti muoiono annegati

Nuova tragedia del mare nel Mediterraneo al largo delle coste libiche, dove un gommone carico di migranti è affondato ed almeno 50 persone - secondo quanto raccontato dai sopravvissuti - sono annegate. Un centinaio i dispersi. Per la Guardia Costiera di Tripoli però le vittime potrebbero essere anche il doppio. E' stata proprio la Guardia costiera libica a soccorrere tre gommoni in difficoltà riuscendo a portare in salvo circa trecento persone.

Uno dei gommoni era però quasi sott’acqua e solo sedici persone che erano a bordo si sono salvate. "Abbiamo trovato il gommone con i migranti intorno alle 10 del mattino di ieri - ha spiegato il comandante della Guardia costiera libica Nasr al Qamoud - ed abbiamo messo in salvo 16 migranti. Il resto dell’equipaggio sfortunatamente non c’era più e non abbiamo trovato né superstiti né cadaveri".

I sopravvissuti, trasferiti nella base navale di Tripoli, hanno riferito che a bordo del gommone c’erano almeno 70 persone al momento della partenza da Khoms, città e porto della Libia settentrionale. Secondo la Guardia costiera però sono almeno "novanta o cento i migranti scomparsi".

Soltanto 24 ore fa, sempre la guardia costiera libica era riuscita a salvare altri 135 migranti di "diverse nazionalità africane" su un gommone "davanti alle coste di Gasr Garabulli". Tra loro c'erano anche dieci donne in stato di gravidanza. L'avvio del 2018 è stato segnato dal naufragio - il giorno dell'Epifania - di un gommone carico di migranti una quarantina di miglia a nord dalle coste di Tripoli, salpato molto probabilmente ancora una volta dal porto di Gasr Garabulli. I morti accertati sono stati 64. La guardia costiera libica ritiene che ci siano circa un milione di persone pronte ad imbarcarsi.