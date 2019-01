Strage di migranti nel Mediterraneo, salvate tre persone: “A bordo eravamo 120”

Ancora una strage nel mar Mediterraneo, al largo della Libia. Un'imbarcazione è naufragata, venerdì 19 gennaio, con a bordo oltre cento persone. Il numero delle persone sulle nave è stato ricostruito dalla Marina Militare italiana grazie alle dichiarazioni di tre persone recuperate in mare. I dispersi sarebbero quindi 117, tra cui donne e bambini.

Naufragio nel Mediterraneo: a bordo 120 persone

“A bordo del gommone naufragato ieri nel Mediterraneo, sulla rotta Libia-Italia, c'erano 120 persone". A dirlo all'Oim sono i tre superstiti, due sudanesi e un gambiano, ora a Lampedusa, portati lì dalla Marina Militare. "Ci hanno raccontato che su quel gommone, partito dalla Libia la notte di giovedì 17, c'erano circa 120 persone. Dopo 10-11 ore di navigazione il gommone ha cominciato a sgonfiarsi e affondare. Le persone sono cadute in mare e sono affogate": ha rivelato Flavio Di Giacomo, portavoce Oim in Italia.

"I superstiti sono rimasti a galla intorno alle 3 ore, così hanno indicato anche se la percezione del tempo in quelle situazioni è sempre molto vaga - ha aggiunto Di Giacomo - A bordo c'erano soprattutto migranti dell'Africa occidentale subsahariana. Dieci donne tra cui una ragazza incinta e due bambini di cui uno di soli due mesi".

Salvini: "Se apri i porti tornano i morti"

"Il naufragio di queste ore è la dimostrazione che se riapri i porti, che se permetti che tutti vaghino nel mar Mediterraneo imponendo le loro leggi alla faccia dei leggi dei singoli Paesi, ritornano i morti. Quindi no, no, no, cuori aperti per chi scappa davvero dalla guerra ma porti chiusi, per Ong, trafficanti e tutti gli altri": questo il commento rilasciato durante una diretta Facebook del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in riferimento alla notizia del naufragio avvenuto nelle acque libiche.