"Migranti salvati e riportati in Libia da nave italiana". Salvini: "Nessun nostro coinvolgimento"

Prima la denuncia da parte di Nicola Fratoianni a bordo della nave di Open Arms, poi la replica del ministro dell'Interno Matteo Salvini. In mezzo L'Unhcr che annuncia indagini su quanto avvenuto.

Si torna a parlare di migranti e soccorsi in mare per quello che, se confermato, sarebbe un fatto senza precedenti. Il parlamentare di Liberi e Uguali ha denunciato che una nave italiana - la Asso Ventotto, di supporto a una piattaforma petrolifera - sarebbe stata coinvolta nelle operazioni di soccorso di un gommone con 108 persone a bordo e avrebbe poi fatto rotta verso Tripoli, per sbarcare i migranti.

"Non sappiamo ancora se questa operazione avviene su indicazione della Guardia Costiera Italiana, ma se così fosse si tratterebbe di un precedente gravissimo, un vero e proprio respingimento collettivo di cui l'Italia ed il comandante della nave risponderanno davanti ad un tribunale", è la denuncia di Fratoianni, che si trova a bordo della Open Arms. "Il diritto internazionale prevede che le persone salvate in mare debbano essere portate in un porto sicuro e quelli libici, nonostante la mistificazione della realtà da parte del governo italiano, non possono essere considerati tali".

Su Facebook, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha replicato: "La Guardia Costiera libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati. Le Ong protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così! P.s. La Guardia Costiera italiana non ha coordinato e partecipato a nessuna di queste operazioni, come falsamente dichiarato da una Ong straniera e da un parlamentare di sinistra male informato. #portichiusi e #cuoriaperti".

"L'unico disinformato, ed è molto grave visto il ruolo che ricopre indegnamente, è il ministro Salvini. Intanto perché non ha letto la mia dichiarazione. O forse ha problemi di comprensione del testo", è stata la risposta di Fratoianni. "Abbiamo denunciato un caso di palese violazione delle norme internazionali da parte di una nave mercantile italiana, Asso 28, che sta riportando a Tripoli, quindi in un porto non sicuro, 101 migranti (di cui 5 bambini, 5 donne incinte e 91 adulti fra uomini e donne). E di questo abbiamo le prove", afferma il deputato di Liberi e uguali, parlando a bordo della 'Open Arms'. "Abbiamo detto che 'se lo facesse su indicazione della Guardia costiera italiana sarebbe ancora più grave'. Ma già che ci siamo, vorrei chiedere a Matteo Salvini - conclude Fratoianni - se è in grado di rispondere a qualche domanda: se l'indicazione al mercantile italiano non è arrivata dalla Guardia costiera italiana, da chi è arrivata?..."

L'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, ha però annunciato indagini: "Stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie sul caso del rimorchiatore italiano Asso Ventotto che avrebbe riportato in Libia 108 persone soccorse nel Mediterraneo. La Libia non è un porto sicuro e questo atto potrebbe comportare una violazione del diritto internazionale".