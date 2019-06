Il trucco della "nave madre" per far arrivare i migranti sulle coste italiane

Un video girato da un velivolo di Frontex - l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera - mostra uno dei trucchi utilizzati dagli scafisti per far arrivare i migranti sulle coste italiane. Il video documenta il trasbordo di 81 migranti da un peschereccio a bordo di un'imbarcazione più piccola, mostrando la dinamica del traffico di esseri umani del Mediterraneo.

Come funziona la tratta dei migranti: il trucco della "nave madre"

Le immagini mostrano come la "nave madre" traini un barcone dalla Libia verso l'Italia. Poi si ferma, fa accostare l'imbarcazione e comincia il trasbordo di decine di persone che indossano magliette colorate e giubbotti di salvataggio. Durante le operazioni di trasferimento, avvenute a circa 60 miglia a sud di Lampedusa, i migranti si accalcano in maniera caotica, alcuni scendono attraverso i boccaporti sotto coperta: con ogni probabilità sono quelli che hanno pagato meno per la traversata e sarebbero i primi a morire se qualcosa dovesse andare storto. Poi l'equipaggio del peschereccio si allontana per far ritorno verso il porto libico da cui è partito.

Ricevuta la segnalazione, la guardia di finanza si lancia all'inseguimento del peschereccio, lo raggiunge e lo sequestra. Vengono arrestati i sette uomini dell'equipaggio: sei egiziani e un tunisino. Sul barchino rimorchiato al limite delle acque territoriali italiane si trovavano 75 uomini, tre donne e tre minori.

Il Viminale commenta il video diffuso da Frontex parlando di un "precedente significativo che getta nuove luci sul traffico di esseri umani e sulle modalità di arrivo in Italia". Come dimostrano anche queste immagini (e contrariamente a quanto spesso affermato anche dal ministro dell'Interno Salvini), non viene documentato alcun rapporto tra i trafficanti e le Ong. Le organizzazioni non governative intervengono con l'unico scopo di soccorrere i migranti. E intervengono in un momento successivo rispetto a quello documentato da questo video, prestando soccorso alle persone lasciate dagli scafisti alla deriva su piccole imbarcazioni come quella del video, con il rischio concreto di un naufragio.