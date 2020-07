Neonato trovato dal parroco davanti a una chiesa, si cercano i genitori

Un neonato è stato lasciato questa mattina davanti all'ingresso della parrocchia di San Giovanni Battista, a Bari. A trovare il bimbo, in una termoculla, è stato il parroco della chiesa a Poggiofranco, che ha subito allertato i carabinieri per far trasportare il piccolo al sicuro: al momento è ricoverato al reparto di Neonatologia del Policlinico.

Secondo un primo bollettino dei medici, sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazione. Ora i carabinieri della stazione locale stanno indagando per dare un volto alla mamma e papà del piccolo.