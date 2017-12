Un neonato è morto nel sonno. La tragedia a Pertole, frazione di Ruda, un comune udinese ai confini con la provincia di Gorizia. Il piccolo, di appena un mese e mezzo, dormiva in camera con la mamma e il papà. A trovarlo senza vita è stato proprio il padre.I genitori hanno chiamato subito il 118 ma il personale medico non ha potuto fare niente per salvare il piccolo.

Sul posto i carabinieri della stazione di Torviscosa, che hanno informato il magistrato competente della Procura della Repubblica di Udine, il quale ha autorizzato il trasferimento della salma all'ospedale civile di Palmanova, dove sarà eseguita l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

