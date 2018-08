Neonato abbandonato in una busta della spesa: confessa la mamma

Era in un sacchetto di plastica, abbandonato nei pressi del supermercato Eurospin di Borgo Rivo a Terni. Sembrerebbe essersi risolto il mistero del neonato trovato morto giovedì sera. Il cerchio si sarebbe chiuso, scrive TerniToday. Sono bastate meno di 24 ore alla polizia per identificare la presunta responsabile dell'abbandono. A lasciarlo lì sarebbe stata la madre, una 26enne ternana incensurata, con già un'altra figlia a carico. La donna è stata portata in Questura ieri mattina per essere interrogata.

Le ventiseienne, dopo due ore e mezza di interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità, raccontando di aver fatto tutto da sola. Avrebbe partorito giovedì mattina, tagliato da sola il cordone ombelicale e poi lasciato il figlio nel parcheggio del supermercato dell'Eurospin. Al momento, è accusata di infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale, ma la sua posizione potrebbe cambiare nel corso delle ore. Per sabato mattina è invece prevista l'autopsia sul corpo del neonato. Quanto ai motivi dell'abbandono, sarebbero riconducibili a questioni economiche, in quanto la donna, senza lavoro, non sarebbe stata in grado di provvedere al mantenimento del secondo figlio.

Il bimbo è stato trovato avvolto in un lenzuolino bianco, in una busta di quelle rigide da supermercato. Sopra di lui c'era una busta della Primigi che ha permesso agli inquirenti di risalire a lei, perché, a quanto pare, all'interno di questa era rimasto uno scontrino. Le telecamere di sorveglianza dell'attività commerciale non hanno dato nessuna conferma, in quanto quella che di solito è puntata sul parcheggio era rivolta verso il basso. Se il primo mistero è stato svelato, un altro se ne è subito aperto. La ragazza sosterrebbe di aver lasciato lì il bambino, nato vivo, intorno alle 11 di giovedì. Possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Molto probabilmente lo avrebbe lasciato lì proprio nella speranza che qualcuno lo ritrovasse e che il piccolo, da cui si è dovuta separare, riuscisse a vivere una vita migliore di quella che avrebbe potuto offrigli lei.

Una dipendente del supermercato ha raccontato a TerniToday: "Era quasi l'ora di chiusura. Io stavo lavorando al banco gastronomia quando una signora sui 60-65 anni, che aveva fatto la spesa poco prima, è rientrata nel negozio e ha sussurrato una cosa nell'orecchio alla mia collega. L'ho vista sbiancare, le sono tremate le gambe. Non riusciva a credere alle sue orecchie. La signora ci ha raccontato di essere andata a prendere la macchina e di aver notato una busta rigida, di quelle da supermercato, con tutti i marchi scritti sopra. Questa busta sembrava essere piena, così si è incuriosita ed è scesa dalla macchina per andare a vedere. A quel punto la terribile scoperta. Una testa e un corpicino avvolto in un lenzuolino bianco, con sopra una busta della Primigi. La mia collega allora è corsa verso la responsabile che si è subito accertata della situazione. Sotto shock è stata costretta ad avvisare il capo e la polizia. È così arrivato l'annuncio di chiudere il negozio prima. È stato sconvolgente. Io ancora non riesco a crederci".