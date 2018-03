Mezza Italia sotto la neve: la situazione sulle autostrade

La neve continua a scendere soprattutto al Centro Nord. Come informa Autostrade per l’Italia, dalle ore 15:45 circa sono in atto deboli nevicate sull’A1 Milano-Napoli tra Parma e bivio Direttissima; sull’A1 Panoramica tra Sasso Marconi e Roncobilaccio; sulla Direttissima tra bivio A1 Panoramica e Fiorenzuola. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l’Italia, sta nevicando sulla A22 Brennero-Modena tra Nogarole Rocca ed il bivio per la A1. Sull’A1 al Km 184.789, in entrambe le direzioni, il traffico è rallentato tra Terre di Canossa-Campegine e Valsamoggia per veicoli antineve in azione.

Nelle prossime ore, avvisa Autostrade, sono previste nevicate sull’A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Bologna, sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna e Altedo ed sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Castel San Pietro. Autostrade per l’Italia raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di Catene a bordo che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta. Dalle prime ore di oggi una nuova ondata di precipitazioni ha interessato il nord Italia, con coinvolgimento dell’A1 tra Milano e Bologna, dell’A26 Genova-Gravellona e dell’A7 Serravalle-Genova.

Le tratte di competenza di Autostrade per l’Italia sono rimaste tutte regolarmente percorribili, con unica limitazione sull’A26, tra l’allacciamento con l’A10 e Casale Monferrato, e sulla Diramazione Predosa-Bettole, dove l’intensa nevicata in atto ha reso necessario applicare il provvedimento di divieto temporaneo di circolazione per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t. Sono anche terminate le precipitazioni di pioggia gelata che questa mattina avevano reso necessario l’attuazione, sull’A1 e sull’A26, di operazioni di navettaggio (“Safety Car”) effettuate con le pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi operativi di Autostrade. Il piano antineve di Autostrade per l’Italia è pienamente operativo con oltre 600 mezzi che lavorano senza sosta nelle zone interessate per garantire la percorribilità dei tratti autostradali.