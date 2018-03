Neve a Milano: strade imbiancate ma le scuole sono aperte e i mezzi funzionano bene

Milano si risvegliata sotto la neve. Come ampiamente annunciato nei giorni precedenti la nevicata è arrivata durante la notte tra mercoledì e giovedì. Ma nel capoluogo lombardo, stando alle prime informazioni, non sembra che la nevicata della notte scorsa abbia messo in ginocchio la città. Anzi.

Palazzo Marino ha subito attivato i mezzi spazzaneve e spargisale per evitare la formazione del ghiaccio, scrive MilanoToday. Le scuole infatti sono aperte e al momento il servizio Atm funziona bene. Impietoso il confronto con la Capitale dove, dopo la nevicata di domenica scorsa, le scuole sono rimaste chiuse per due giorni e la maggior parte dei mezzi Atac è rimasta in deposito per 24 ore. Ovviamente, questo va detto, Roma non è attrezzata per emergenze di questo tipo, ma ciò non toglie che l'organizzazione meneghina abbia fatto la sua parte.

È scandaloso che #atac con 10.000 dipendenti da 48 ore non riesce a rimuovere uno strato di ghiaccio da una rampa di accesso del parcheggio #metroB stazione di Rebibbia.@RiprendRoma @ATtACcheteArBus @MercurioPsi pic.twitter.com/5aqskmlR4N — Nonsoloparole (@ElMosquito9) 28 febbraio 2018





Amsa ha già attivato il piano di intervento con 172 automezzi per lo spargimento del sale, già dotati di attrezzatura per la lamatura della neve dalle strade. Complessivamente verranno impiegati 624 operatori. Inoltre, il servizio di salatura e sgombero della neve da strade e marciapiedi verrà rinforzato nella giornata di domani con 360 lavoratori avventizi che affiancheranno il personale Amsa. Sono oltre 9.000 le tonnellate di sale stoccate presso i dipartimenti operativi della società.

Sono stati inoltre avvertiti i dirigenti scolastici per la salatura delle aree di accesso alle scuole ed è stata anche prevista la salatura di tutte le 15 sedi dell'anagrafe comunale.

Nevica a Milano: il piano Atm

Atm ha già attivato il piano di intervento nei giorni scorsi con il controllo di tutti gli impianti. La salatura degli ingressi alle stazioni della metropolitana, già effettuata una prima volta, sarà ripetuta nel corso del pomeriggio. Sono state inoltre programmate squadre di pronto intervento su tutta la rete.

L'azienda comunica che al momento la circolazione è regolare lungo le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie. Atm ha attivato il piano di emergenza neve per la gestione del servizio e sta comunicando in tempo reale attraverso il canale Twitter @atm_informa.