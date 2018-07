Niccolò Bettarini accoltellato fuori da un locale: come sta il figlio di Simona Ventura

E' Niccolò Bettarini, 19 anni, figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, il ragazzo rimasto ferito nella notte a Milano, in circostanze ancora del tutto da chiarire. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe rimasto coinvolto suo malgrado in un diverbio scoppiato fuori da un locale milanese, l'Old Fashion, in via Alemagna, poco dopo le 5 del mattino.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti - scrive MilanoToday -, un gruppetto di ragazzi si è avvicinato ad un maggiore dell guardia di finanza, che forse Bettarini Jr conosceva, dandogli degli schiaffi. Il 19enne sarebbe intervenuto per tentare di placare gli animi: forse conosceva di vista uno o più partecipanti. Ad un certo punto qualcuno ha estratto un'arma da taglio e Niccolò ha avuto la peggio.

Come sta Niccolò Bettarini

Secondo il Corriere della Sera, Niccolò avrebbe subito ferite al corpo e una lesione al tendine, mentre Repubblica scrive che il giovane è stato ferito da ben nove coltellate è stato operato ed è ancora sotto osservazione. Ad ogni modo, secondo quanto riferiscono fonti sanitarie all'Adnkronos, non è in alcun modo in pericolo di vita.

La notizia è stata poi confermata dalla stessa Simona Ventura, che su Instagram ha tranquillizato tutti: "Niccolò non è in pericolo di vita", ha scritto la conduttrice.

La dinamica dei fatti

Parlando con Repubblica, il gestore del locale ha smentito che ci sia stata una rissa all'interno della discoteca. "Abbiamo visionato le telecamere insieme alla polizia e nelle riprese non c’è nulla che potesse far pensare o prevedere una rissa". Il titolare ha detto però che alla chiusura ha notato un alterco in strada. Secondo una prima versione dei fatti Niccolò Bettarini stava passando davanti al locale per andare a recuperare l'auto posteggiata, proprio nel momento in cui è scoppiato il diverbio. Le circostanze dei fatti restano però ancora tutte da chiarire.

Chi è Niccolò Bettarini

Diciannove anni, primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò gode di un grande seguito sui social. Appassionato di calcio, è balzato alle cronache l'anno scorso fa in seguito alla relazione lampo avuta con la fashion blogger (e poi corteggiatrice di Uomini e Donne) Ginevra Lambruschi.