Niccolò Bettarini è stato operato: come sta il figlio di Simona Ventura

Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, è stato violentemente aggredito per futili motivi. Ne è certa la Procura di Milano, che si occupa del caso del ragazzo ferito all'uscita da una discoteca milanese con undici coltellate. Per l'aggressione sono stati fermati due giovani italiani, di 24 e 29 anni, e due albanesi di 23 e 29 anni. Uno di loro nega ogni accusa. In queste ore il pm Elio Ramondini, titolare dell'indagine, sta scrivendo la richiesta di convalida del fermo che sarà poi valutata dal gip. Il magistrato si è complimentato con la Questura per la prontezza con cui sono stati rintracciati i presunti aggressori.

Uno dei fermati sarebbe legato agli ultrà della curva dell'Inter e all'ambiente dell'estrema destra ma, stando a quanto precisato, il movente dell'aggressione non è assolutamente collegato a questioni calcistiche o politiche.

Contro Niccolò Bettarini c'è stata "una vera aggressione". E' quanto emerge nella ricostruzione della polizia di Milano che ha fermato quattro persone per il tentato omicidio in concorso del 19enne. Il figlio della ex coppia celebre è stato accoltellato ieri mattina davanti alla discoteca dove oltre alla vittima anche i quattro fermati avevano trascorso la serata. E' qui che potrebbe essere nato il diverbio - che non ha coinvolto direttamente Niccolò - che poi ha portato all'aggressione dopo la chiusura del locale. L'arma, forse un coltello, non è stata trovata.

Come sta Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura

Niccolò Bettarini resta ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane è stato operato lunedì mattina. L'intervento, riferiscono dall'ospedale, è durato circa due ore, "durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell'arto superiore. L'operazione è perfettamente riuscita". La valutazione del recupero delle funzionalità dell'arto, "come sempre in questo tipo di interventi, richiederà alcuni mesi".

La grande paura è passata, come conferma su Facebook la madre Simona Ventura con un messaggio pubblico. Ieri Simona Ventura e Stefano Bettarini avevano affidato a un comunicato stampa questa dichiarazione: "Nostro figlio è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo viste le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia, vogliamo ringraziare in primis la questura, le istituzioni e la meravigliosa squadra del pronto soccorso dell'ospedale Niguarda per esserci stati così vicini".

Dopo l'enorme spavento delle prime ore, anche Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura e padre del ragazzo, ha affidato al social network un suo pensiero sulla vicenda: “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti ... soprattutto per i più deboli ... Sempre orgoglioso di te !@mr_bettarini ORA CHI HA SBAGLIATO PAGHI !”, è la riflessione comparsa accanto all’immagine che vede il ragazzo da piccolo insieme al fratello, Giacomo, di 17 anni.