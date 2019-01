Aggressione Niccolò Bettarini, 4 condanne fino a 9 anni

Sono stati condannati i quattro giovani imputati per l'aggressione a Niccolò Bettarini. Pene tra i 5 e i 9 anni di carcere: questa la decisione del gup di Milano Guido Salvini nel processo con rito abbreviato. Il pm Elio Ramondini aveva chiesto per tutti 10 anni di carcere.

Il figlio ventenne di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini fu aggredito con calci, pugni e coltellate lo scorso 1 luglio davanti all'Old Fashion, nota discoteca di Milano.

Aggressione Niccolò Bettarini, condannati gli imputati

Nove anni per tentato omicidio aggravato a Davide Caddeo, di 29 anni, considerato l'esecutore materiale delle coltellate. Pene più basse per gli altri tre che hanno beneficiato delle attenuanti: 6 anni e 6 mesi per Albano Jackey, 5 anni e 6 mesi per Alessandro Ferzoco, 5 anni per Andi Arapi, l'unico ad aver ottenuto i domiciliari. Alla parte civile Bettarini riconosciuta una provvisionale di 200 mila euro.