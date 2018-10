Nichi Vendola ha avuto un infarto ed è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex governatore pugliese (alla guida della Regione dal 2005 al 2015), già leader di Sinistra ecologia e libertà, ha 60 anni ed è stato colpito da un malore mentre si trovava a Roma, città in cui risiede.

Nichi Vendola colpito da infarto: è ricoverato

L'ex presidente della Regione Puglia - più volte deputato di Rifondazione comunista - ha avvertito un malore nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 ottobre, ma l'allarme sarebbe scattato nella mattinata di lunedì, mentre si trovava nella Capitale.

Da qui è stato condotto al Policlinico Gemelli. Secondo i medici non è in pericolo di vita. Gli è stato applicato uno stent e dopo l'operazione è stato ricoverato in Terapia intensiva.