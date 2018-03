"Hanno ucciso mio figlio di 7 anni, ma ho trovato pace donando i suoi organi"

Nicholas Green aveva 7 anni quel primo ottobre 1994, quando un'automobile affiancò quella in cui viaggiava sulla Salerno-Reggio Calabria con padre, madre e sorellina. In quella vettura c'erano due rapinatori che avevano puntato la famiglia di Nicholas scambiandola per gioiellieri. Spararono e colpirono il bimbo, che si spense due giorni dopo. Ospite di NapoliTalk, il papà di Nicholas, Reginald Green, racconta che "... quando io e mia moglie decidemmo di donare gli organi di nostro figlio, ebbi una sensazione di pace e fu la prima cosa bella dopo giorni di tragedia". Reginald è tornato in Italia 50 volte, e ha viaggiato in altri Paesi per promuovere la pratica della donazione degli organi.

