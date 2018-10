Omicidio stradale: condannato a un anno l'automobilista che investì Nicky Hayden

E' stato condannato con rito abbreviato ad un anno di reclusione, con la sospensione della pena, oltre al pagamento delle spese processuali e al ritiro della patente, l'automobilista che il 17 maggio 2017 investì nel Riminese e uccise il pilota statunitense Nicky Hayden.

Il pm Paolo Gengarelli aveva chiesto una condanna a un anno e due mesi. La sentenza del gup Vinicio Cantarini è stata letta questa mattina in aula a Rimini. Hayden morì all'Ospedale Bufalini di Cesena dopo 5 giorni di coma. La famiglia di Hayden, che ha presentato una richiesta di risarcimento di sei milioni di euro, non ha partecipato al processo penale contro il trentunenne imputato di Morciano.

"Si è trattato di un dramma per due famiglie - ha commentato l'avvocato Pierluigi Autunno, legale dell'operaio -. Noi faremo appello, ci sono più perizie e tutto ruota attorno al nesso di causalità. Noi crediamo che il mio assistito abbia fatto di tutto per evitare l'incidente. Aspettiamo le motivazioni con fiducia e faremo appello".

I legali dell'automobilista, gli avvocati Francesco Pisciotti e Pierluigi Autunno, hanno evidenziato come nella loro perizia di parte sulla dinamica del sinistro Hayden, in sella alla sua bicicletta da corsa, avesse "bruciato" lo stop di via Ca' Raffaello ad una velocità di circa 20 chilometri all'ora, in piedi sui pedali, e con tutta probabilità ascoltando la musica nelle cuffie. Il gip Vinicio Canatarini, nella sua sentenza, ha abbassato ulteriormente la pena per l'omicidio stradale riservandosi 90 giorni per le motivazioni.

Il processo, che per la scelta del rito ha visto il 31enne beneficiare subito dello sconto di un terzo della pena, si è basato su quanto ricostruito da parte dei tre periti.

