Nicky Hayden, la famiglia chiede un risarcimento milionario per la morte del pilota

La famiglia di Nicky Hayden ha chiesto 6 milioni di euro di risarcimento al giovane che ha investito il pilota di motoclicismo nel maggio 2017 a Misano. Si tratta del massimo previsto dalle soglie minime di legge per i danni a persone provocati da incidenti stradali. L'automobilista, un 31enne di Morciano, il prossimo 10 ottobre dovrà affrontare il processo per omicidio stradale.

Nicky Hayden, la dinamica dell'incidente

Dalle carte emerge che il ragazzo stava procedendo lungo via Tavoleto in direzione mare a una velocità di poco superiore ai 70 chilometri orari, in un tratto di strada dove invece vige il limite dei 50 chilometri all'ora. Nicky Hayden si trovava in sella a una bicicletta e ha attraversato a 20 km/h l'incrocio tra via Ca' Fabbri e via Tavoleto senza rispettare il segnale di stop, venendo travolto dalla Renault del 31enne. Per il pilota statunitense, quindi, ci sarebbe un concorso di responsabilità nell'incidente tanto che l'automoiblista avrebbe il 30% della responsabiltà del sinistro mortale.

Per il perito del pubblico ministro, inoltre, se la Renault avesse rispettato il limite dei 50 km/h "sia reagendo e frenando, sia continuando a velocità costante, l'incidente sarebbe stato interamente evitato". Secondo invece la perizia disposta dai legali del ragazzo, lo scontro invece sarebbe state inevitabile anche se la macchina fosse andata a 30 chilometri orari.

