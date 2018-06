Morte di Nicky Hayden: l'automobilista rinviato a giudizio per omicidio stradale

E' stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio stradale - e sarà processato con rito abbreviato il prossimo 10 ottobre - il 31enne di Morciano, difeso dagli avvocati Pierluigi Autunno e Francesco Pisciotti, che il 17 maggio del 2017 investì e uccise il pilota di moto statunitense Nicky Hayden.

Ne dà notizia RiminiToday, in un articolo di Tommaso Torri.

Stamattina si è tenuta l'udienza davanti al Gip che, oltre al rinvio a giudizio, vedeva i legali scegliere il rito del processo. Una scelta, quella dell'abbreviato, che non ha trovato d'accordo la sorella di Hayden, presentatasi come parte civile, esclusa quindi dal procedimento penale ma che potrà rivalersi in sede civile. Il processo, che per la scelta del rito vedrà il 30enne beneficiare subito dello sconto di un terzo della pena, si baserà su quanto ricostruito da parte dei tre periti. Un pool di esperti che vede per i famigliari di Hayden l'ingegner Francesco Del Cesca; per la Procura di Rimini il perito industriale Orlando Omicini, ex agente della polizia Stradale ed esperto nella ricostruzione dei sinistri; per la difesa l'ingegner Alfonso Micucci, docente all'Università di Bologna.

Secondo quanto emerso fin dalle prime indagini, Hayden si trovava in sella alla sua bicicletta da corsa e, non rispettando un segnale di stop, venne falciato da una Renault all'incrocio tra via Ca' Fabbri e la via Tavoleto. Un impatto tremendo per il 36enne che, in condizioni disperate, venne trasportato al "Bufalini" di Cesena. Dopo un'agonia durata 5 giorni, i medici hanno staccato le macchine che lo tenenvano in vita non prima, per volere della famiglia e in un estremo gesto di generosità, di espiantare i suoi organi e donare una speranza ad altre persone in difficoltà.