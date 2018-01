Nicola Dematté scomparso, l'appello della mamma: "Torna a casa, tutto si risolve"

E' tornato da scuola, è rientrato a casa per poi uscire nel pomeriggio, intorno alle 16.30. Ed è scomparso nel nulla. Nicola Dematté ha 18 anni (ne compirà 19 a febbraio), vive a Trento nella zona di Cristo Re-Lungadige e frequenta il terzo anno all'istituto professionale Enaip Villazzano. Di lui non si hanno notizie da venerdì 26 gennaio, quando i genitori si sono accorti della scomparsa e sono iniziate subito le ricerche in collaborazione con le forze dell'ordine, estese in queste ore dal territorio di Trento fino a Novara e a Verona. Nicola ha portato con sé documenti e cellulare, che ora risulta spento.

Per la famiglia sono ore d'angoscia. "Lo stiamo cercando dappertutto - ci racconta al telefono la madre, Cristina Giacomoni -. Finora abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, purtroppo senza esito. Vorrei dire a Nicola di farci sapere come sta e di tornare prima possibile, siamo pronti ad accoglierlo in casa in qualsiasi momento. Se ci sono problemi, tutto si risolve".

L'appello della mamma su Facebook

Dopo la denuncia alle forze dell'ordine, la mamma ha lanciato anche un appello su Facebook, condiviso da migliaia di persone.

Nicola Dematté scomparso: come aiutare

Al momento della scomparsa, Nicola Dematté indossava una giacca blu Napapijri e un paio di jeans. Tra gli altri elementi che possono aiutare a riconoscerlo ci sono gli occhiali che indossa (con montatura rettangolare di plastica scura) e un dilatatore all'orecchio sinistro. Se qualcuno avesse notizie può contattare il numero 371.1593305 oppure rivolgersi alle forze dell'ordine.