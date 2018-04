Asilo elimina la festa della mamma e del papà: "Discrimina le coppie omogenitoriali"

Niente festa della mamma e del papà, meglio una più includente e politcally correct "festa della famiglia", per non discriminare le famiglie omogenitoriali. Questa la scelta fatta dall'asilo nido Chicco di Grando a Roma, nel quartiere Ardeatino.

Il Municipio VIII difende la decisione

Come racconta Fabio Grilli su RomaToday, la decisione dell'asilo è sostenuta dal Municipio VIII, seppur destinata ad alimentare polemiche.

"Nella sezione grandi del nido - si legge nella comunicazione inviata dal funzionario educativo del Chicco di Grano - come non è stata celebrata la festa del papà, non si farà nemmeno quella della mamma". Al loro posto è stata pensata un'altra iniziativa "stiamo organizzando - si legge nella comunicazione inviata ad inizio aprile dal funzionario educativo - una giornat adi attività e di laboratori aperti alle famiglie per favorire una maggiore conoscenza delle stesse". Un evento "rispettoso delle trasformazioni sociali e culturali in atto nella nostra società, secondo i principi di uguaglianza e pari opportunità".

Polemiche

Contro la decisione del Chicco di Grano ha protestato l'associazione Articolo 26. Cancellare le due ricorrenze produce una "discriminazione al contrario", sostiene l'associazione, maturata "dopo le pressioni di una coppia omosessuale" e si tratta di "una risposta grottesca poichè è divisivo ledere i diritti di tutti gli altri genitori e bambini ed è ideologico cancellare i massimi simboli dell'umanità, di cui fanno parte sia i due genitori omosessuali, anch'essi nati da uomo e da donna, sia i loro bambini".

