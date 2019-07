Verso il sabato No Tav, Salvini avverte: "Non sarà tollerato nessun atto di violenza"

Alta velocità ad alta tensione. "Speriamo non ci siano episodi di violenza, se ci fossero verranno perseguiti come la legge prevede. Non ammetteremo violenze nei confronti di poliziotti e carabinieri". Lo afferma a 'Radio anch'io' il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini sul corteo No Tav di sabato sottolineando che nessun atto di violenza "resterà impunito". "Non sarà tollerato nessun atto di violenza", conclude. Il leader del Carroccio è sferzante nei confronti del M5s: "Hanno detto che voterà il parlamento, benissimo voterà il parlamento e vorrà dire che il Tav passera con l'80% dei voti a favore", conclude.

Il movimento No Tav non è parso sorpreso dal sì di Conte, che di fatto ha dato il via libero ai lavori per la Torino-Lione (un eventuale voto in parlamento non farà altro che certificarlo, ma non c'è spazio per sorprese): "Sono 30 anni che ogni governo fa esattamente come quello attuale: annuncia il si all’opera e aumenta il debito degli italiani facendo leva su un fantomatico interesse nazionale che non c’è e che nessuno dimostrerà mai. Noi faremo quello che abbiamo sempre fatto, convinti di essere dalla parte del giusto, e dalla parte di quella maggioranza del Paese che dalla Torino Lione non trarrà nessun vantaggio, ma un danno economico e ambientale, che pagheremo tutti" si legge sul sito notav.info.

No Tav, la manifestazione di sabato 27 luglio

"Conte e il governo che presiede saranno gli ennesimi responsabili di questo scempio ambientale, politico ed economico. Ci chiediamo ora cosa faranno tutti quelli del Movimento 5 stelle che al parlamento si sono detti notav, ci chiediamo se avranno coraggio e coerenza o, come per altri punti politici tanto cari, che non si sono rivelati tali, faranno finta di niente tirando a campare. Ma per coraggio e coerenza non intendiamo la sceneggiata già pronta da tempo, e che la mossa di Conte conferma, di portare il voto in un parlamento dove il voto è già scontato e dove il Movimento 5 stelle voterebbe contro, tentando di salvarsi la faccia dicendo “siamo coerenti, abbiamo fatto tutto il possibile”. Noi invece sapremo sempre cosa fare, proseguendo la nostra lotta popolare per fermare quest’opera inutile ed imposta. Lo faremo come abbiamo sempre fatto mettendoci di traverso quando serve e portando le nostre ragioni in ogni luogo di questo Paese, che siamo convinti, sta con noi. Dimostreremo fin da subito la nostra vitalità, con il festival Alta Felicità che prenderà il via giovedì portando migliaia di Notav nella nostra Valle, e che porteremo tutti insieme a vedere il cantiere sabato pomeriggio".

Per sabato prossimo, dopodomani, è in programma un corteo a cui dovrebbero prendere parte migliaia di persone verso il cantiere di Chiomonte: "Dimostreremo fin da subito la nostra vitalità" fa sapere il movimento che da decenni si batte contro la Tav. "Qui in Val di Susa si respira, nella migliore delle ipotesi, aria di delusione. Questi stanno scherzando col fuoco. Io ho paura della violenza, ma questa è istigazione alla violenza" dice l'ex sindaco di Venaus Nilo Durbiano, No Tav promotore nei mesi scorsi della proposta - caduta nel vuoto - di una mini-Tav con un minore impatto ambientale.

No Tav, il blitz di giugno: "L'estate è lunga"

A giugno durante un blitz al cantiere di Chiomonte i No Tav avevano esposto uno striscione che preannunciava le nuove proteste: "Nessuna pace per chi vuole distruggere la nostra terra. L'estate è lunga da passare (per voi), noi non ci stancheremo mai! Avanti No Tav".