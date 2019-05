Lieto fine per Noemi, la bimba non è più in pericolo di vita

La piccola Noemi è fuori pericolo. Secondo l'ultimo bollettino medico, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio "è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente". "La bambina - riporta il bollettino dell'ospedale Santobono - respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni".

Il nosocomio pediatrico diramerà il prossimo bollettino medico sulla piccola tra sette giorni, un ulteriore segno che Noemi è oramai definitivamente fuori pericolo.

"Iatevenne": De Magistris contro chi ha sparato a Noemi e al Pellegrini

"Chi spara ad una bambina o apre il fuoco in un ospedale deve andare via da Napoli!". È quanto ha scritto oggi, su Facebook, il sindaco di Napoli in riferimento ai recenti fatti di cronaca di piazza Nazionale e dell'ospedale dei Pellegrini, teatro pochi giorni fa di una sparatoria.

"Napoli è attraversata anche da persone violente che non esitano a mettere in pericolo la sicurezza di tutti gli abitanti. Sono nemici di Napoli" ha aggiunto il sindaco. "Il ferimento quasi mortale della piccola Noemi impegna tutta la comunità a lottare per il diritto alla felicità di ogni persona, ma soprattutto delle bambine e dei bambini. La Napoli onesta, la stragrande maggioranza, ha deciso e scelto. E la Napoli della rinascita, dell'illuminismo del terzo millennio".