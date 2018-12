Sei morti in discoteca a Corinaldo: i nomi delle vittime

Sei morti e almeno dieci feriti gravi. Nella strage di Corinaldo, nell'Anconetano, hanno perso la vita cinque giovanissimi e la mamma di una delle ragazze. Le vittime sono: Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, anche lui di Senigallia; Benedetta Vitali , 15 anni, di Fano; Matttia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia. Ha perso la vita anche Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia.

E' stato il vicepremier Luigi Di Maio su facebook a comunicare i nomi e l'età delle vittime. "Sono le giovani vittime della tragedia di questa notte. È assurdo morire così", scrive il ministro del Lavoro. "Come governo - sottolinea il vicepremier - faremo massima chiarezza sulla dinamica della vicenda (se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza) e individueremo i responsabili. Un abbraccio e un pensiero alle famiglie delle vittime e a tutti i feriti".

Intorno all'una di notte, nel club Lanterna Azzurra di Corinaldo, piccolo comune in provincia di Ancona si è scatenato il panico. Erano circa un migliaio, secondo le prime stime, i giovani presenti al concerto del trapper Sfera Ebbasta. All'improvviso si è scatenata la ressa e la fuga in massa dal locale. Sembra che qualcuno abbia azionato uno spray urticante, forse al peperoncino, che ha iniziato ad intossicare la discoteca. Il fiume umano ha percorso una pedana ai cui lati c’erano delle balaustre. E, da una prima analisi degli investigatori, sarebbero state proprio quelle protezioni a cedere, facendo cadere a terra alcuni ragazzi, rimasti schiacciati. Il bilancio è quello di una strage: 6 morti e più di 30 feriti, dieci dei quali in gravi condizioni.

Un ragazzo ha raccontato che lo spray urticante sarebbe stato usato nel corso di una rissa. Per ora però non ci sono certezze: agli inquirenti il compito di accertare le responsabilità dell'accaduto. Al momento della tragedia nel locale erano presenti un migliaio di persone, forse anche di più ha raccontato un testimone. Il locale era sovraffollato? Anche questo aspetto dovrà essere valutato dagli investigatori.

Strage a Corinaldo, panico e urla in discoteca: il video di quei tragici istanti