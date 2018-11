Non trovano il treno per tornare a casa, coppia finisce all'inferno: lei stuprata, lui picchiato

Firenze. Campo di Marte. Due fidanzati - lei di 23 e lui di 27 anni - si incontrano alla stazione: lui arriva dall'Aquila per vedere il fratello, lei lo ha raggiunto da Ferrara. Ma l’incontro con il fratello salta e la coppia non trova nessun treno per tornare a casa. Per i due fidanzati è l’inizio di un vero e proprio incubo. Una notte di violenza e terrore quella vissuta dai due giovani, entrambi nigeriani, rimasti in balia di un branco di connazionali. È ArezzoNotizie a fornire i primi dettagli di una vicenda agghiacciante, ma dai contorni ancora poco chiari.

Tutto sarebbe avvenuto nella notte tra il 6 il 7 ottobre. Questi i fatti. Dopo aver cercato invano un treno per tornare indietro, i due fidanzati - uscendo dalla stazione - avrebbero conosciuto sei giovani connazionali. All'offerta di trascorrere la notte a casa di uno di loro, i due fidanzati hanno accettato. Si sono fidati. Hanno preso così tutti insieme l'ultimo autobus per Monterchi, nell’Aretino, dove hanno raggiunto una abitazione di via Michelangelo affittata da uno dei connazionali. La serata sembrava tranquilla: alla ragazza sarebbe stato chiesto di preparare qualcosa per cena. Poi il clima è cambiato all'improvviso. Ed è iniziato l'inferno.

I sei del branco, stando a quanto denunciato, avrebbero iniziato a malmenare a mani nude e con un bastone il 27enne, mentre i capo branco avrebbe portato la ragazza in un'altra stanza per abusare di lei sotto la minaccia di un coltello. La violenza sessuale sarebbe durata alcune decine di minuti. La coppia ha passato tutta la notte in balia dei 6 nigeriani: all’uomo sarebbero stati rasati anche i capelli.

Solo al mattino i due sono riusciti a liberarsi, hanno ripreso l'autobus e hanno raggiunto Arezzo. Qui un amico li ha accompagni in questura dove hanno sporto denuncia. Quattro componenti del branco sono già stati identificati. Uno di loro è stato denunciato per violenza sessuale, gli altri tre per lesioni e sequestro di persona.