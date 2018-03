In Kenya a 93 anni per fare volontariato, nonna Irma è tornata in Italia: ecco il suo racconto

Nonna Irma ormai è diventata una star del web. A 93 anni è partita alla volta del Kenya per fare volontariato: la sua foto all'aeroporto, con bastone e trolley, aveva fatto il giro del mondo.

Ora è tornata a casa e ha raccontato alle Iene come è andata. "Ho visto tante cose belle, ma anche tanta miseria - dice - Mi sono rimasti nel cuore i bambini, ma non hanno niente. Neanche l'acqua e le strade. E' una vergogna. Se avessi una proprietà mia venderei tutto e lo darei al Kenya. Ma sono povera e vivo solo della mia pensione".

Un'esperienza che anche altri dovrebbero fare, dice. Nonna Irma ha rivolto un appello ai grandi del mondo: "Mettere i soldi che si spendono per le guerre per costruire invece le fabbriche. E mettere anche del sale in zucca a quei quattro che comandano il mondo: andate a farle voi le guerre, se vi piacciono tanto!".