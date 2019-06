La nonna della piccola Noemi: "Sta meglio, le abbiamo detto che è caduta"

"Le abbiamo detto che è caduta ma sta molto meglio". A parlare è Immacolata, nonna di Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria avvenuta in piazza Nazionale a Napoli lo scorso 3 maggio. Il nonno Alessandro, marito di Immacolata, riporta però una frase pronunciata dalla stessa Noemi: "Mi ha detto che non vuole più andare a piazza Nazionale, che non vuole più le patatine". La bambina dunque potrebbe ricordare qualcosa di ciò che è avvenuto. In ogni caso le condizioni della piccola migliorano giorno dopo giorno.

"Sarà un percorso lungo - racconta Immacolata Molino - ma è fuori pericolo e questo per noi è già un sollievo, anche se non sappiamo ancora quando uscirà. Sta iniziando a parlare, giochiamo insieme, sta rispondendo bene. Non dice ancora niente, farà un percorso psicologico e vedremo un po' quello che ricorda. Non le diciamo ancora la verità su quanto è successo, diciamo solo che è caduta, poi faremo come ci consigliano gli psicologi".

La famiglia di Noemi ha ribadito anche di non voler lasciare Napoli. "Quella frase - racconto il nonno della bimba - è stata detta in un momento di rabbia, ma alla fine penso che siano i cattivi che devono andare via da Napoli, non noi".