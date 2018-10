Scuole chiuse per nubifragi a Catania, ma ora il ciclone si sposta verso Nord

Conta dei danni a Catania dopo il nubifragio che ieri, in poco più di mezz'ora ha investito la città etnea con oltre 50 millimetri di pioggia. Il sindaco Salvo Pogliese con un'ordinanza ha deciso di tenere chiuse oggi, venerdì 5 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado, così da consentire ai tecnici comunali di verificare lo stato di sicurezza di tutti gli istituti

Per la giornata di oggi, venerdì 5 ottobre, sono ancora previste precipitazioni sparse e il dipartimento della protezione civile ha diramato un bollettino di allerta 'gialla'. Già da sabato 6, secondo le previsioni meteo disponibili, si dovrebbe registrare un netto miglioramento.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tutta Italia si trova sotto un vortice ciclonico: forti piogge con rischio di nubifragi sono attesi su Sicilia, Calabria ionica, Basilicata e Puglia con quantitativi di pioggia anche eccezionali, per poi risalire verso il mar Tirreno causando un peggioramento del tempo anche al Centro e poi al Nord.

Situazione critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino dove numerose strade sono interrotte per frane e allagamenti.

La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti. Questo il quadro generale delle condizioni della Calabria colpita da una violenza ondata di maltempo, illustrato all'Adnkronos da Mario Oliverio, presidente della Regione.

"Sono in corso ricognizioni nelle diverse aree della Regione colpite - ha aggiunto - e poi decideremo il da farsi".

Sono almeno 200 le unità dei vigili del fuoco in campo da tutte le province della regione. Le zone più colpite tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, sono Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Inoltre è stata colpita anche la piana di Gioia Tauro e Siderno nella provincia di Reggio Calabria.

Maltempo, situazione critica in Calabria

La pioggia ha interessato anche il Crotonese, soprattutto le zone tra i comuni di Strongoli e Ciro' Marina. E ancora sulla zona tirrenica catanzarese, la città più colpita è stata Lamezia Terme dove, il torrente Cantagalli è esondato. Come ha straripato anche il torrente Scorsone, nel comune San Vito sullo Jonio nel catanzarese. Sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel Reggino, sono state soccorse dai vigili del fuoco alcune persone che erano rimaste intrappolate nelle auto invase dall'acqua interno. Tratte in salvo, sono state fatte salire sui mezzi di soccorso.

#5ott 8:00, dalla serata di ieri #maltempo a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, con auto in panne: recuperati gli automobilisti dai #vigilidelfuoco fluviali. Esondato il torrente Scorsone (CZ). Interventi in corso pic.twitter.com/cTdzHZLuH1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 ottobre 2018

Ultim'ora: trovata morta la madre dispersa da ieri sera a Lamezia Terme mentre era in macchina con i due figli.

Maltempo, la situazione in Puglia

Allagamenti si registrano in diverse zone del tarantino e del barese e nei due capoluoghi a causa della pioggia che ha colpito intensamente le due province fin da ieri per tutta la notte e stamattina proprio nell'orario critico dell'apertura di uffici, fabbriche e scuole. Non vengono segnalati finora danni o feriti. Il maltempo ha interessato anche le altre province pugliesi. La protezione civile regionale, in collaborazione con i Comuni e le associazioni di volontariato, tiene sotto osservazione sottovie, sottopassi e corsi d'acqua.

Alcuni Comuni della provincia di Taranto hanno emesso una ordinanza per la chiusura delle scuole. Critica la situazione del traffico a Bari anche per l'allagamento che riguarda alcuni sottopassi cittadini ogni volta che si verificano piogge copiose. Diversi i tombini saltati. Nella tarda mattinata il maltempo si è leggermente attenuato. Per la giornata di oggi rimane l'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia meridionale, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone della regione, e allerta gialle idraulica sulle aree ioniche.