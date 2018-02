Entra in chiesa e si spoglia: la performance blasfema di un artista spagnolo

Lui le definisce perfomance. Ieri però Adrian Pino Olivera, artista spagnolo, è caduto nella blasfemia. Come racconta RomaToday, è entrato nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, in via XX Settembre, e si è spogliato. Quindi ha iniziato la sua "sfilata" lungo la navata centrale, fino all'altare. Il tutto giocando con un lenzuolo. E qui, davanti al gruppo scultoreo della Transverberazione di Santa Teresa d’Avila del Bernini, ha iniziato delle pose. Oggi il video del suo blitz è finito su Youtube.

Adrian Pino Olivera è un artista che attraverso le sue azioni ripercorre un mondo spirituale femminile. "La sua arte", si legge sul suo sito, "è soprattutto un atto di devozione alla madre e dea Venere. Deve essere il faro di un nuovo mondo in cui erotismo, il corpo e il desiderio non sono concepiti come un tabù, ma vivere liberi e intesamente come un giardino delle delizie". Nell'aprile del 2017 si è introdotto nella fontana di Trevi per "purificarsi", fatto che gli è costato una multa da 450 euro.