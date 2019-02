Forza Manuel: 48ore per salvare dall'incubo il giovane nuotatore ferito a Roma

Manuel Bortuzzo è in condizioni stabili, ma i medici hanno accertato una lesione midollare e "attualmente non ci sono segni di ripresa agli arti inferiori". A spiegarlo ai cronisti in un veloce punto stampa è stato Alberto Delitala, direttore del dipartimento Neuroscienze dell'ospedale S.Camillo di Roma, parlando del giovane nuotatore ferito a colpi di pistola a piazza Eschilo all'Axa a Roma.

"Ho appena sentito i colleghi della rianimazione - ha aggiunto il medico - che hanno effettuato una finestra anestesiologica, in pratica è stata valutata la situazione del suo stato di coscienza, che una volta sospesa l'anestesia è apparso buono. Il ragazzo ha dimostrato di entrare in contatto con l'ambiente e questa è una buona notizia. In giornata sarà eseguita una risonanza magnetica e sono in corso ora i potenziali evocati, che ci potrebbero dare un'indicazione sulla possibilità del midollo spinale di condurre uno stimolo nervoso". Il giovane rimane "ancora in prognosi riservata, perché bisogna aspettare 48-72 ore prima di poter sciogliere la prognosi".

Dal direttore generale dell'ospedale, Fabrizio D'Alba, è giunto un "ringraziamento al 118 e alle équipe mediche che stanno seguendo il caso. Stiamo dando continuo supporto anche alla famiglia, per far sì che la situazione possa essere gestita con riserbo e non dare altre ansie".

Le indagini, perché è stato colpito Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo resta quindi ricoverato al San Camillo di Roma dove ieri è stato sottoposto a un doppio intervento per bloccare l'emorragia toracica e per l'estrazione del proiettile.

Il giovane nuovatore sarebbe estraneo alla rissa scoppiata nel pub poco prima del suo ferimento. A quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo era diretto in quel locale, ma poi proprio a causa della rissa non è entrato. La polizia ascolta diversi testimoni e vaglia le immagini delle telecamere. Gli spari sarebbero partiti da uno scooter con a bordo due uomini. Al momento non si esclude che ci sia stato uno scambio di persona e che a sparare possa essere stato qualcuno coinvolto nella rissa avvenuta poco prima.

Chi è Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è una promessa del nuoto italiano. Nato a Trieste nel 1999 poi si è trasferito a Treviso per poi approdare al polo natatorio di Ostia per inseguire il sogno olimpico allenandosi con il suo idolo Gregorio Paltrinieri. Manuel risiede presso la foresteria del centro sportivo delle Fiamme Gialle di Castelporziano e si sta specializzando nei 400 e 1500