Trovata nuova droga killer: "In confronto l'eroina è quasi acqua fresca"

Una nuova droga killer è stata sequestrata, per la prima volta in Europa, dagli investigatori dei Carabinieri dei Nas. È una miscela psicoattiva altamente tossica, molto simile all'eroina sintetica, ma molto più economica e letale. I 20 grammi scoperti, riferiscono gli investigatori, sarebbero stati sufficienti per fabbricare addirittura 20mila dosi. Inoltre il semplice contatto attraverso la pelle può provocare un'intossicazione.

Nuova droga killer, perché è molto pericolosa

La "nuova" droga avrebbe una struttura simile al farmaco sedativo Fentanyl ma con effetti molto più devastanti per l'organismo. Quella sequestrata dai Nas proveniva dell'estero ed era contenuta in un pacco postale indirizzato in una città del centro Italia: è stata intercettata grazie ad accertamenti sul web e con un'operazione di intelligence che ha visto come protagonisti i militari della Sezione Operativa Centrale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (Nas).

Gli investigatori ritengono che la sostanza psicoattiva in questione sia estremamente pericolosa: "In confronto l'eroina è quasi 'acqua fresca', anzi, proprio per la sua economicità, in alcuni casi viene venduta dai pusher a giovani conviti di comprare eroina".

La diffusione in aumento di nuove droghe sintetiche è complessa da monitorare e necessita di un'attività investigativa costante su tutto il territorio. La struttura molecolare è molto simile a quella del Fentanyl, ma mai uguale, ogni volta leggermente diversa.

Nas: "La chiamano eroina sintetica, ma è molto peggio"

"La chiamano impropriamente 'eroina sintetica'- dice all'ANSA il Comandante dei Nas, Generale Adelmo Lusi - per il tipo di effetto psicotropo simile, ma dal punto di vista della tossicità è molto peggio: con 25 milligrammi di eroina ci si sballa, con 25mg di simil-fentanyl, come quello appena sequestrato, si muore".

Le indagini hanno preso il via da alcuni ricoveri per overdose in strutture ospedaliere, in cui arrivavano persone che non rispondevano al trattamento disintossicante per l'eroina. La nuova "droga killer" sarà a breve inserita tra le tabelle ministeriali degli stupefacenti.