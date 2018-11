Il giallo delle ossa in Nunziatura: trovati altri resti in una nuova ispezione

Nuovo sopralluogo della polizia alla Nunziatura apostolica di via Po a Roma. D'intesa con la procura e le autorità vaticane, sono state condotte altre ricerche a villa Giorgina per scavare ancora e verificare se ci fossero altri frammenti di ossa, oltre a quelli ritrovati la settimana scorsa, perché con i frammenti già rivenuti non era possibile identificare se i resti appartenessero a un uomo o a una donna. I nuovi scavi hanno portato alla luce altri frammenti di ossa che saranno così esaminati dagli esperti della polizia scientifica per arrivare a dare le prime risposte. Ancora da ricostruire anche le strutture ossee per accertare se i resti appartengano a due o più scheletri.

Serviranno poi tutta una serie di altri esami scientifici per datare i resti, estrarre il Dna e procedere alla comparazione con i profili genetici degli scomparsi. Tra cui anche Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Un mistero, quello della scomparsa delle due ragazze nel 1983, a cui il ritrovamento delle ossa ha immediatamente rimandato.

Ieri la polizia scientifica, insieme a Giovanni Arcudi, direttore di Medicina Legale dell'Università Tor Vergata e perito nominato dal Vaticano, e al dirigente medico della Polizia Enza Livieri, hanno iniziato a esaminare i resti ritrovati la scorsa settimana che, ha affermato Arcudi, "ad un primo esame non sembrano troppo degradati, anche se sono stati interrati in un terreno umido, ma lo sapremo con certezza solo dopo aver pulito le ossa". Non è stato ancora possibile stabilire con certezza l'epoca del decesso, sicuramente non recente, come l'età e il sesso. Mancherebbero, infatti, parti importanti di strutture ossee come nel caso del bacino.

La trasmissione Chi l'ha visto?, che da tempo si occupa del caso di Emanuela Orlandi, ha fatto sapere che i "resti non possono essere della moglie del custode Pino che ha alloggiato nell'edificio, all'interno di Villa Giorgina, perché lei non è scomparsa". A sostegno dell'ipotesi si era anche parlato di frequenti litigi fra i due che avrebbero potuto degenerare addirittura in un omicidio.