Ocean Viking, sbarco a Taranto poi redistribuzione in Europa

Sbarcheranno a Taranto. "La Commissione europea ha già attivato la procedura per la redistribuzione dei 159 migranti attualmente a bordo della Ocean Viking. Francia, Germania e Portogallo hanno già manifestato le prime disponibilità ad accogliere quote di richiedenti asilo. Sulla scorta del rapporto ormai consolidato di collaborazione e solidarietà europea è stato indicato quindi Taranto come porto di sbarco" comunica il ministero dell'Interno in una nota.

L'arrivo a Taranto è previsto nella giornata di oggi.

BREAKING All remaining 159 survivors onboard the #OceanViking will be disembarked in Taranto (Italy). The #OceanViking is expected to arrive in Taranto tomorrow. @SOSMedIntl & @MSF_Sea crews are relieved to know all of them will finally reach safety. pic.twitter.com/R93VipYaPQ