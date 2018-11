Trascinata e uccisa dall'ex, per lui condanna a 4 anni: la mamma della vittima minaccia il suicidio

A due giorni dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne è arrivata la sentenza per l'omicidio di Alessandra Madonna, la ballerina di 24 anni uccisa un anno fa a Melito, in provincia di Napoli. L'ex fidanzato della giovane, il 28enne Giuseppe Varriale, che trascinò il corpo della ragazza per diversi metri mentre si trovava alla guida della sua auto, è stato condannato a 4 anni di reclusione.

La richiesta del pubblico Ministero era stata di 30 anni di reclusione per Varriale. Una richiesta evidentemente non accolta dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord, che ha condannato Varriale per omicidio stradale.

Come riporta CasertaNews, è stata enorme la delusione per i familiari della vittima che hanno protestato definendo "scandalosa" la sentenza. La madre di Alessandra, la signora Olimpia, ha minacciato il suicidio all'interno del palazzo di giustizia normanno. La ragazza era molto conosciuta ad Aversa e nel litorale domizio, dove era impegnata nell'organizzazione di feste.