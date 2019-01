Anna, uccisa dietro la chiesa: omicidio feroce e senza un perché

Un omicidio feroce e senza un perché. Anna Piccato, 70 anni, ex operaia Indesit, originaria di Martiniana Po, è stata trovata morta mercoledì mattina a Barge, paese di montagna del Cuneese. Il cadavere dell'anziana è stato trovato alle 9 da alcuni residenti nei giardinetti vicino alla chiesa di San Rocco, un piccolo parchetto pubblico attrezzato con giostre e scivoli, dove nel pomeriggio si ritrovano a giocare i più piccoli. Ma gli esperti della Scientifica hanno impiegato ore per identificarla: la vittima aveva infatti il cranio fracassato e il volto irriconoscibile per le ferite che potrebbero essere state provocate da un oggetto pesante, una roncola o forse un'ascia.

Barge (Cuneo), omicidio Anna Piccato: giallo fitto

La dinamica non è stata ancora ricostruita: l'assassino potrebbe anche averle fatto battere la testa sul muro della parrocchia, dove c'erano tracce ematiche. Il marito attendeva la moglie a casa dopo il suo solito giro in paese per le commissioni quotidiane: è stato già sentito dagli inquirenti, è sotto shock.

Il luogo in cui è stato ritrovato il cadavere ANSA/ROSSO

Non è stata trovata l'arma del delitto, non c'è alcun movente ipotizzabile. Anna Piccato era molto conosciuta in paese, era stata sindacalista per la Cgil e volontaria della Croce rossa. Giallo fitto. Indagano i carabinieri di Barge, di Saluzzo e del Nucleo operativo provinciale, coordinati dal sostituto procuratore.