Omicidio Anna Piccato, c'è la confessione del muratore: "Uccisa per tre euro"

E' arrivata la confessione. Daniele Ermanno Bianco, il muratore 40enne arrestato per l’omicidio di Anna Piccato, la pensionata di 70 anni uccisa lo scorso 23 gennaio a Barge, nel Cuneese, trovata con il volto irriconoscibile per le ferite inferte, ha confessato. Per due settimane si era dichiarato innocente. Lo hanno comunicato carabinieri e magistrati durante una conferenza stampa nella caserma Gonzaga di Cuneo. Bianco non ha spiegato il perché dell’efferatezza.

Omicidio Anna Piccato: Daniele Ermanno Bianco ha confessato

In carcere da alcuni giorni, l’uomo ha ammesso di averla colpita più volte con una chiave inglese - che avrebbe gettato nella spazzatura e che non è stata trovata - per rapinarla. Anna Piccato è stata colpita 11 volte. Il bottino, 3,20 euro, era il resto della colazione al bar della pensionata, soldi che non sono stati trovati: l'uomo li avrebbe spesi poi per comprarsi una birra.

A incastrare l’omicida sono state le tracce di dna della vittima trovate sui suoi abiti. I carabinieri di Cuneo lo avevano fermato già 15 ore dopo l’omicidio. L’uomo sostiene che il movente fosse un tentativo di rapina nei confronti della donna. Ha agito da solo. Dopo aver colpito a morte la signora Piccato, aveva trascinato il corpo senza vita dietro il muro della chiesa del piccolo paesino di montagna. Decisive per le indagini sono state quindi microtracce del dna della vittima trovate sulle sue scarpe e sul suo zaino.

L'omicidio di Anna Piccato a Barge

Anna Piccato, 70 anni, ex operaia Indesit, originaria di Martiniana Po, era stata trovata morta mercoledì 23 gennaio a Barge, paese di montagna del Cuneese. Il cadavere dell'anziana era stato trovato alle 9 da alcuni residenti nei giardinetti vicino alla chiesa di San Rocco, un piccolo parchetto pubblico attrezzato con giostre e scivoli: era stata uccisa a martellate, più di dieci i colpi violentemente inferti. Anna Piccato era molto conosciuta in paese, era stata sindacalista per la Cgil e volontaria della Croce rossa.