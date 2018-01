Omicidio Antonella Lettieri, Salvatore Fuscaldo condannato a 30 anni | Video

Massimo della pena per Salvatore Fuscaldo, il bracciante agricolo di 50 anni accusato di aver ucciso a coltellate la vicina di casa Antonella Lettieri. Fuscaldo ha scelto il rito abbreviato e dovrà scontare 30 anni di carcere, la pena massima prevista in caso di giudizio abbreviato.

L'efferato delitto avvenne la sera dell'8 marzo 2017, poco prima delle 20, a Cirò Marina (Crotone). La donna lavorava come commessa in un negozio di alimentari del paese. Fu il cognato a trovarla in una pozza di sangue la mattina del 9 marzo scorso. La sorella non l’aveva vista arrivare al negozio e Antonella non le rispondeva al telefono. Così aveva chiesto al marito di andare a casa della 42enne, che viveva da sola.

Dalle indagini è emerso che Antonella venne aggredita subito dopo essere rincasata dopo il lavoro, verso le ore 20 di mercoledì 8 marzo. Salvatore Fuscaldo venne sottoposto a fermo dopo pochi giorni di indagini per omicidio pluriaggravato

Quando uscì di casa, scortato dai militari, decine di persone hanno circondato l'auto che lo stava portando in carcere, sfondando il lunotto posteriore nel tentativo di arrivare a lui. Il video in diretta su Facebook girato dall'utente Domenico Amoruso

